Du jamais vu au PSG, c'est le choc sur Canal+ !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Avec le retour des blessés, le PSG commence également à retrouver son rythme de croisière. Vainqueur à Brest ce week-end, le club de la capitale espère poursuivre sur sa lancée afin d'arriver dans les meilleures conditions pour tenter de remporter la Ligue des champions une deuxième fois de suite. Bertrand Latour est d'ailleurs impressionné par un domaine bien précis du jeu de Luis Enrique.

Champion d'Europe l'année dernière, le PSG surfe sur cette dynamique en ce début de saison et réalise même un sans faute en Ligue des champions avec trois victoires en trois matches. Et bien qu'il soit trop tôt pour estimer que cette équipe est déjà légendaire, Bertrand Latour, journaliste de Canal+, estime toutefois que par certains aspects, Luis Enrique propose quelque chose de jamais vu.

Bertrand Latour s'enflamme pour le PSG « Je pense que ce PSG-là n’est pas encore légendaire car il lui manque une régularité. Je ne dis pas qu’ils doivent gagner trois fois la Ligue des Champions de suite. Mais sur les trois ou quatre prochaines années, avec cette ossature, réussir à gagner plusieurs fois. Le caractère légendaire d’une équipe implique une certaine régularité », lâche-t-il sur le plateau du Canal Football Club avant de poursuivre.