Du jamais vu au PSG !

Le PSG est déjà entré dans l’histoire de la Ligue des champions en signant le plus grand écart de buts en finale. Le tout en raflant la première C1 de son existence. Mais les joueurs du Paris Saint-Germain et Gianluigi Donnarumma veulent plus et chassent la Coupe du monde des clubs. Une communion inédite tant sur le terrain qu’en dehors pour un exploit éventuellement historique.

Les semaines se suivent et se ressemblent au PSG. Après les célébrations du sacre en Ligue 1, de la Coupe de France et plus récemment de la Ligue des champions, les Parisiens ont entamé de la meilleure des manières possibles le Mondial des clubs aux Etats-Unis. Une large victoire contre l’Atletico de Madrid dimanche dernier a confirmé la belle dynamique du groupe de Luis Enrique.

«Etre à 100 % pour chercher la finale et le titre» En continuant à gagner, le PSG pourrait réaliser quelque chose d’inédit : remporter la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs à 32 équipes. Gianluigi Donnarumma s’est dit prêt à relever le défi avant le deuxième match de poule face à Botafogo. « Il faut continuer comme ça. On a commencé la compétition comme on a fini la saison. Tout le monde sent que c’est une compétition très importante pour nous. Il faut rester concentrés, être à 100 % pour chercher la finale et le titre ».