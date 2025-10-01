Doué - Dembélé : Il est dégouté par le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de la saison, le PSG enchaîne les blessures, ce qui privera Luis Enrique de plusieurs joueurs majeurs contre le FC Barcelone à l'image de Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Marquinhos ou encore Khvicha Kvaratskhelia. Une situation qui dégoûte Kevin Diaz, déçu d'être privé d'un vrai choc entre le PSG et le Barça.

Mercredi soir, le PSG sera à Barcelone pour un immense choc entre les deux meilleures équipes de la saison dernière. Un choc qui sera toutefois en partie gâché par les nombreuses absences. Côté PSG, Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Marquinhos ou encore Khvicha Kvaratskhelia ne seront pas là tandis que le Barça sera privé de Raphinha, Gavi et Joan Garcia.

Une armada des blessés pour Barça - PSG « Je suis dégoûté. J’attendais depuis plusieurs mois ce match entre le PSG et le Barça, même si ce n’est qu’une phase de groupes, je voulais quand même qu’ils aient leur meilleure équipe pour voir une opposition entre les deux plus belles équipes de la saison dernière. Comme je l’ai déjà dit, on peut me dire ce qu’on veut mais la CDM des clubs a tronqué la préparation du PSG », affirme-t-il au micro de l'After Foot sur RMC avant de poursuivre.