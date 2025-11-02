Divorce de Kylian Mbappé : Le coup de gueule !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré les nombreuses de prolongations reçues lors de la saison 2023-2024, Kylian Mbappé avait acté son divorce avec le PSG et était parti libre en direction du Real Madrid. Le club francilien a réussi à remporter la Ligue des Champions quelques mois seulement après son départ, mais Marco Verratti ne voit aucun lien entre ces deux éléments et pousse un coup de gueule contre les détracteurs de Mbappé suite à son départ du PSG.

Dans un large entretien accordé à MARCA, Marco Verratti se livre sur la séparation houleuse entre Kylian Mbappé et le PSG, à l'été 2024. Le milieu de terrain italien, qui a été son coéquipier au Parc des Princes pendant six ans, ne comprend pas les critiques à l'égard de Mbappé et refuse de faire le lien entre la son départ et la victoire historique du PSG dans la foulée en finale de la Ligue des Champions.

Verratti monte au créneau pour Mbappé « Le PSG qui remporte la C1 juste après son départ ? C'est injuste de voir les choses comme ça. Avec Kylian, nous avons atteint les demi-finales et la finale, mais nous ne l'avons pas emportée. Il y a aussi le Real Madrid qui, avec des joueurs fantastiques, l'a gagnée à de nombreuses reprises. Quoi qu'il en soit, je ne pense pas que le PSG l'ait gagnée parce que Kylian est parti. Mbappé a énormément contribué à la progression du club. L'année de son départ, il a marqué près de 50 buts, par exemple », lâche Marco Verratti, qui s'agace donc des critiques sur le passage de Kylian Mbappé au PSG.