Divorce brutal avec le PSG : Luis Enrique sort du silence !

Le travail de Luis Enrique est unanimement salué, surtout depuis la victoire en Ligue des Champions. Mais le technicien espagnol ne s’est pas fait que des amis au Paris Saint-Germain, comme l’ont montré les derniers propos de Marco Asensio, qui a été poussé vers un transfert à Fenerbahçe.
Lors de son arrivée en 2023, un énorme ménage a été opéré à Paris par Luis Enrique. Ça a commencé par Neymar et Lionel Messi, mais ça s’est poursuivi au fil des saisons au PSG avec notamment Milan Škriniar. Mais avec certains ça a été plus compliqué que prévu...
« C’est déjà arrivé avec d’autres joueurs, des membres de son staff… »
C’est le cas avec Marco Asensio, qui ne semble pas vraiment porter Luis Enrique dans son cœur. « Honnêtement, à ma connaissance, il ne s’est rien passé. Peut-être que lui pourra répondre à cette question » a récemment confié l’ancien du PSG. « Je ne veux pas le prendre personnellement, car c’est déjà arrivé avec d’autres joueurs, des membres de son staff… C’est le genre de personne à agir ainsi, et je n’en dirai pas plus ».
« La relation que j’ai avec mon groupe, elle dépend de chaque joueur »
Présent en conférence de presse ce mardi, Luis Enrique a été relancé sur ce sujet épineux. « La relation que j’ai avec mon groupe, elle dépend de chaque joueur. Ça dépend, aussi, s’ils jouent beaucoup de matchs ou pas. Je cherche à avoir une relation qui est très proche. J’aime ça. Mais tout dépend des joueurs » a déclaré le coach du PSG. « Je cherche à contrôler ça, à voir si le joueur désire plus ou moins de contacts. Je pense que c’est important comme entraîneur d’avoir une bonne relation ».