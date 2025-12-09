Divorce brutal avec le PSG : Luis Enrique sort du silence !

Axel Cornic

Le travail de Luis Enrique est unanimement salué, surtout depuis la victoire en Ligue des Champions. Mais le technicien espagnol ne s’est pas fait que des amis au Paris Saint-Germain, comme l’ont montré les derniers propos de Marco Asensio, qui a été poussé vers un transfert à Fenerbahçe.

Lors de son arrivée en 2023, un énorme ménage a été opéré à Paris par Luis Enrique. Ça a commencé par Neymar et Lionel Messi, mais ça s’est poursuivi au fil des saisons au PSG avec notamment Milan Škriniar. Mais avec certains ça a été plus compliqué que prévu...

« C’est déjà arrivé avec d’autres joueurs, des membres de son staff… » C’est le cas avec Marco Asensio, qui ne semble pas vraiment porter Luis Enrique dans son cœur. « Honnêtement, à ma connaissance, il ne s’est rien passé. Peut-être que lui pourra répondre à cette question » a récemment confié l’ancien du PSG. « Je ne veux pas le prendre personnellement, car c’est déjà arrivé avec d’autres joueurs, des membres de son staff… C’est le genre de personne à agir ainsi, et je n’en dirai pas plus ».