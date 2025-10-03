Discussions avec le PSG : Un entraîneur confirme !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Didier Deschamps s'est retrouvé au coeur de la polémique avec le PSG en septembre suite aux blessures d'Ousmane Dembélé et de Désiré Doué. Le sélectionneur de l'équipe de France a pris la parole à ce sujet jeudi en conférence de presse et affirme être toujours en contact avec le PSG ainsi que les autres clubs afin d'anticiper tout problème médical dans la mesure du possible.

Les relations entre le PSG et le staff médical de l'équipe de France se sont considérablement refroidies en septembre dernier après qu'Ousmane Dembélé et Désiré Doué se soient blessés à leur retour de sélection. Bilan : huit semaines d'arrêt pour le Ballon d'Or 2025, et aux alentours de quatre semaines pour le second. Deschamps a fait le point sur cet épineux sujet jeudi en conférence de presse, et le sélectionneur de l'équipe de France assure qu'il garde un contact régulier avec le PSG et les clubs de ses autres joueurs dans le cadre du suivi médical.

« J'ai des échanges » « Je n'ai pas attendu la dernière fois pour que des messages puissent passer. Je n'ai eu à discuter ni avec le PSG, ni avec aucun autre club. Des protocoles sont mis en place. J'ai des échanges, avant mes choix de liste, sur la situation médicale des uns et des autres. Ceux qui peuvent ne pas être à 100 % mais sont disponibles ce week-end, le sont pour l'équipe nationale. Il n'y a pas à discuter », assure Deschamps afin de calmer la polémique avec le PSG.