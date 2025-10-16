Deux renforts arrivent au PSG, Luis Enrique calme tout le monde !

Amadou Diawara

Ce jeudi matin, le PSG a fait un point médical sur son effectif. Alors que les noms de Marquinhos et de Désiré Doué n'ont pas été cités, on pouvait imaginer qu'ils étaient aptes pour le duel face au RC Strasbourg ce vendredi soir. Toutefois, Luis Enrique a affirmé que leur présence dans le groupe dépendait de leurs sensations lors du prochain entrainement.

Alors que la trêve internationale du mois d'octobre s'est achevée, le PSG a fait un point médical ce jeudi matin. Dans le communiqué du club de la capitale, on peut voir qu'Ousmane Dembélé, Fabian Ruiz et Joao Neves ne sont pas encore prêts à reprendre la compétition.

PSG-RCS : Marquinhos et Doué sont incertains Si Marquinhos et Désiré Doué n'ont pas été mentionnés dans le point médical du PSG, ils ne sont pas assurés de disputer le prochain match pour autant. Présent en conférence de presse ce jeudi, Luis Enrique a affirmé que tout dépendait du prochain entrainement, programmé en fin d'après-midi.