Deux nouvelles stars au PSG : La grosse annonce !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG ces derniers mois, Ibrahima Konaté et Michael Olise n'ont finalement pas été recrutés par le club de la capitale. Le journaliste du Parisien Dominique Séverac évoque ces deux pistes parisiennes et explique pourquoi leur transfert était impossible.

Et si le PSG comptait deux stars supplémentaires de l'équipe de France dans ses rangs ? Un intérêt des dirigeants parisiens pour Michael Olise (23 ans, Bayern Munich) et Ibrahima Konaté (26 ans, Liverpool) avait été évoqué ces derniers mois, sans que ces rumeurs n'aillent plus loin. Et pour cause, il n'était pas question de recruter pour recruter au PSG.

« On recrute si on a des manques » Dans un chat avec les internautes du Parisien, le journaliste Dominique Séverac explique pourquoi le PSG a été aussi calme dans son recrutement estival : « Un club, quel qu'il soit, ne raisonne pas en se disant: il peut y avoir des blessés et donc je recrute. On recrute si on a des manques », explique-t-il.