Deux nouveaux joueurs au PSG, des renforts sont attendus !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après Ibrahim Mbaye, Quentin Ndjantou a lui aussi eu le plaisir de connaître sa première titularisation en Ligue des champions avec le PSG, mercredi soir face à Tottenham (5-3). Depuis le début de la saison, Luis Enrique n’hésite pas à faire confiance aux jeunes joueurs du centre de formation, et cela devrait se poursuivre.

À l’instar de Roberto De Zerbi la veille avec Darryl Bakola, titularisé pour la première fois avec l’OM en Ligue des champions, Luis Enrique a lui aussi donné sa chance à un jeune espoir du centre de formation du PSG en alignant Quentin Ndjantou (18 ans) en attaque. Un choix payant puisque le jeune titi a séduit pour sa première.

Deux nouveaux titis avec les pros ? Depuis le début de la saison, les jeunes du PSG profitent des absences et des méformes de certains joueurs pour obtenir un temps de jeu conséquent, à l’instar de Quentin Ndjantou mercredi soir. Deux autres titis devraient suivre selon Dominique Sévérac, journaliste au Parisien.