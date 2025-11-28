Deux nouveaux joueurs au PSG, des renforts sont attendus !

Après Ibrahim Mbaye, Quentin Ndjantou a lui aussi eu le plaisir de connaître sa première titularisation en Ligue des champions avec le PSG, mercredi soir face à Tottenham (5-3). Depuis le début de la saison, Luis Enrique n’hésite pas à faire confiance aux jeunes joueurs du centre de formation, et cela devrait se poursuivre.
À l’instar de Roberto De Zerbi la veille avec Darryl Bakola, titularisé pour la première fois avec l’OM en Ligue des champions, Luis Enrique a lui aussi donné sa chance à un jeune espoir du centre de formation du PSG en alignant Quentin Ndjantou (18 ans) en attaque. Un choix payant puisque le jeune titi a séduit pour sa première.
Deux nouveaux titis avec les pros ?
Depuis le début de la saison, les jeunes du PSG profitent des absences et des méformes de certains joueurs pour obtenir un temps de jeu conséquent, à l’instar de Quentin Ndjantou mercredi soir. Deux autres titis devraient suivre selon Dominique Sévérac, journaliste au Parisien.
David Boly et Noham Kamara bientôt lancés par Luis Enrique ?
« L'idée est de donner prochainement du temps de jeu à David Boly, le latéral droit. Il faudrait que le PSG mène 4-0 à dix minutes de la fin en Ligue 1 ou qu'il affronte un « petit » en Coupe de France pour cela. Noham Kamara, le défenseur, pourrait intégrer l'équipe première selon cette même logique », répond le journaliste, à un internaute du Parisien.