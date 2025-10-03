Deux légendes sont annoncés au PSG, c'est la folie à Paris !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme depuis plusieurs mois, les deux latéraux du PSG changent le cours des matches. Ce fut une nouvelle fois le cas contre le FC Barcelone, une rencontre lors de laquelle Nuno Mendes et Achraf Hakimi ont délivré chacun une passe décisive. A tel point que Daniel Riolo les compare à des légendes comme Marcelo et Cafu.

Comme d'habitude dans les grands rendez-vous, le PSG a pu compter sur ses latéraux pour venir à bout du FC Barcelone (2-1) mercredi soir. En l'absence de nombreux attaquants (Dembélé, Doué et Kvaratskhelia), Achraf Hakimi et Nuno Mendes sont même les principales armes offensives du PSG. De quoi impressionner Daniel Riolo.

Riolo choqués par Mendes et Hakimi « Hakimi et Mendes, en fait, c'est la dernière question. Tu te dis, eux, est-ce qu’ils sont remplaçables ? On disait pareil de Dembélé, de Doué. Tu ne pouvais pas de te passer d’eux. Tu as marché sur le Barça. Vitinha aussi ? Lui il est ailleurs, dans une autre sphère. Mais c’est vrai que les latéraux sont des atouts plus que considérables. Je n’ai pas de mots pour ce que font Hakimi et Mendes. Mendes pour moi c’est le meilleur ce soir », lâche-t-il au micro de l'After Foot sur RMC, avant de poursuivre.