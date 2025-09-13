Désiré Doué : Une combattante de MMA a craqué pour la star du PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Si le PSG a tiré un trait sur sa politique de stars, Désiré Doué en est bien devenu une. La carrière du joyau français a pris une nouvelle tournure en mai dernier après sa prestation XXL en finale de la Ligue des champions, de quoi le faire entrer dans le cœur de tous les supporters parisiens, y compris celui de la combattante de MMA Delphine Benouaich.

En l’espace de quelques mois, Désiré Doué a changé de dimension au PSG. Et sa prestation exceptionnelle un soir de mai 2025, en finale de la Ligue des champions, lui a permis d’entrer à jamais dans le cœur des supporters. Face à l’Inter (5-0), le joueur formé au Stade Rennais avait été impliqué sur trois buts avec deux réalisations et une passe décisive. Interrogée par Le Parisien avant son combat à l’Adidas Arena de Paris, Delphine Benouaich s’est elle aussi montrée sous le charme.

« Mon chouchou s’appelle Désiré Doué » Figure montante du MMA en France, avec l’ambition de rentrer un jour à l’UFC, l’organisation reine de la discipline, Delphine Benouaich affronte ce samedi soir la Brésilienne Ingrid Silva en -52 kg lors de l’ARES 34. A cette occasion, la combattante tricolore s’est livrée dans Le Parisien, évoquant notamment une autre de ses passions, le football. « J’étais une grande fan de Pedro Miguel Pauleta, j’allais de temps en temps au Parc des Princes mais je ne ratais aucun match. Aujourd’hui mon chouchou s’appelle Désiré Doué », révèle Delphine Benouaich.