Désiré Doué - PSG : L'annonce historique !

Axel Cornic

Grande révélation de la saison 2024/2025, Désiré Doué a été désigné Golden Boy par le quotidien italien Tuttosport, succédant à Lamine Yamal et Jude Bellingham. Il est seulement le deuxième joueur du Paris Saint-Germain à recevoir cette distinction, après Kylian Mbappé en 2017.

A l’ombre d’Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué a réussi à se faire une place de choix au PSG. Ses prestations ont été l’une des grandes surprises de la saison dernière et il est désormais devenu très important pour Luis Enrique, avec sa blessure récente qui crée clairement des problèmes.

« Mes coéquipiers m'ont félicité, ils m'ont complimenté » Il a ainsi été désigné Golden Boy 2025, un titre très important pour un jeune joueur de son âge. « Mes coéquipiers m'ont félicité, ils m'ont complimenté. À commencer par les gars de mon âge, avec qui je suis le plus proche du fait de mon âge, comme Warren Zaire-Emery, Bradley Barcola et Senny Mayulu » a expliqué Désiré Doué, dans Tuttosport.