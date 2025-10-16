Désiré Doué : Le PSG s’évite une nouvelle catastrophe !

Pierrick Levallet

Depuis le 5 septembre dernier, le PSG évolue avec deux armes offensives en moins : Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Ce dernier pourrait probablement faire son retour ce vendredi contre le RC Strasbourg. Le staff parisien a fait tout son possible pour éviter une rechute du crack de 20 ans et une nouvelle catastrophe.

Le PSG évolue avec deux de ses principales armes offensives en moins depuis le 5 septembre dernier. À l’occasion du match entre l’équipe de France et l’Ukraine, Ousmane Dembélé et Désiré Doué se sont blessés. La situation avait d’ailleurs provoqué la colère du club de la capitale contre le staff médical des Bleus. Depuis, les Rouge-et-Bleu ont fait le nécessaire pour récupérer le crack de 20 ans au sommet de ses capacités.

Le PSG a tout mis en oeuvre pour le retour de Désiré Doué Comme le rapporte Le Parisien, l’optimisme serait d’ailleurs de mise concernant un retour de Désiré Doué ce vendredi contre le RC Strasbourg. Le PSG n’a pas voulu précipiter sa reprise pour éviter une rechute et une autre catastrophe avec le crack de 20 ans. Sa présence dans le groupe de Luis Enrique serait plausible.