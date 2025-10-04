Désiré Doué au LOSC : C'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Et s'il s'agissait de la bonne surprise pour le PSG avant la trêve ? Tout juste un mois après s'être blessé avec l'équipe de France, Désiré Doué pourrait obtenir quelques minutes à l'occasion du choc sur la pelouse du LOSC dimanche soir. Bien que Luis Enrique ait bien évidemment l'intention de ne prendre aucun risque.

Dimanche, cela fera un mois que Désiré Doué est absent à cause d'une blessure contractée avec l'équipe de France. Et cela tombe bien puisqu'il s'agit exactement de la durée estimée de son indisponibilité. Suffisant pour le voir disputer quelques minutes avec le PSG sur la pelouse du LOSC ? Dominique Séverac, journaliste du Parisien, répond à cette question.

Doué de retour à Lille ? « On sait que Kvara ne jouera pas à Lille ce dimanche et restera à Paris pendant la trêve internationale après avoir fait constater sa blessure devant la sélection géorgienne. Quant à Doué, il sera rétabli après la trêve. Est-ce que le staff lui donnera quelques minutes à Lille ? Ce n'est pas dans les habitudes de Luis Enrique qui relance un joueur quand il y a zéro risque », confie-t-il dans un chat sur le site du Parisien, avant de poursuivre en évoqué Joao Neves.