Désiré Doué au LOSC : C'est confirmé !

Et s'il s'agissait de la bonne surprise pour le PSG avant la trêve ? Tout juste un mois après s'être blessé avec l'équipe de France, Désiré Doué pourrait obtenir quelques minutes à l'occasion du choc sur la pelouse du LOSC dimanche soir. Bien que Luis Enrique ait bien évidemment l'intention de ne prendre aucun risque.
Dimanche, cela fera un mois que Désiré Doué est absent à cause d'une blessure contractée avec l'équipe de France. Et cela tombe bien puisqu'il s'agit exactement de la durée estimée de son indisponibilité. Suffisant pour le voir disputer quelques minutes avec le PSG sur la pelouse du LOSC ? Dominique Séverac, journaliste du Parisien, répond à cette question.
Doué de retour à Lille ?
« On sait que Kvara ne jouera pas à Lille ce dimanche et restera à Paris pendant la trêve internationale après avoir fait constater sa blessure devant la sélection géorgienne. Quant à Doué, il sera rétabli après la trêve. Est-ce que le staff lui donnera quelques minutes à Lille ? Ce n'est pas dans les habitudes de Luis Enrique qui relance un joueur quand il y a zéro risque », confie-t-il dans un chat sur le site du Parisien, avant de poursuivre en évoqué Joao Neves.
«Luis Enrique relance un joueur quand il y a zéro risque»
« Il a eu de mauvaises sensations à la fin de l'échauffement. Signe de maturité pour un gamin de 20 ans, à l'écoute de son corps. Principe de précaution totale de la part de Luis Enrique : il a préféré le sortir de la feuille de match. Le Portugais revient à peine à la compétition après une douleur aux ischios jambiers. On ne sait pas encore s'il pourra tenir sa place à Lille ce dimanche », ajoute Dominique Séverac.