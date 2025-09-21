Deschamps - PSG : La provocation en direct

Ce dimanche matin, le PSG a dû annoncer le forfait de Bradley Barcola en vue du Classique contre l'OM qui devait clôturer la 5ème journée de Ligue 1, finalement reporté à lundi soir. L'international français se rajoute ainsi sur la liste des blessés parisiens. Mais pour Bixente Lizarazu, pas question d'accabler Didier Deschamps et le staff des Bleus.
Le premier rassemblement de la saison, à l'issue duquel Ousmane Dembélé et Désiré Doué sont revenus au PSG blessés, a suscité beaucoup de réactions. Les dirigeants parisiens ont exprimé leur colère envers l'Equipe de France et Didier Deschamps. Ces derniers mois, le PSG a dépensé beaucoup d'énergie et Bixente Lizarazu préfère cette explication.
Lizarazu prend la défense de Deschamps
Champion du monde en 1998, Bixente Lizarazu a tenu à défendre son ancien coéquipier chez les Bleus face aux attaques du PSG. « Un aparté, les blessés qui arrivent là, ce n’est pas la faute à Didier Deschamps. Petit aparté provoc, c’est la faute à la saison passée, et le PSG va devoir gérer ça. Oui, ça peut avoir une importance, même si je pense que le socle équipe du PSG est très solide. C’est une équipe qui roule, il y a des automatises, il y a beaucoup de certitudes contrairement à Marseille car il y a plein de joueurs qui sont encore là » déclare-t-il dans Téléfoot.
Le physique des joueurs, la clé du PSG
Après une saison incroyable marquée par une victoire en Ligue des champions, le PSG a fini très tard au Mondial des clubs. Forcément, les joueurs ont eu moins de repos que les autres et les petits problèmes physiques actuels seraient plutôt liés à tous ces efforts donnés au cours de l'année. « Mais à force de perdre des joueurs, on perd forcément en qualité. Est-ce que ça va se voir ce soir ? C’est une question. Mais la gestion physique du PSG cette saison, ça va être clé. Pour l’instant ça fonctionne, mais si tu perds des joueurs de ce niveau-là, Doué, Dembélé, Neves, Barcola… A un moment donné… » poursuit Bixente Lizarazu.