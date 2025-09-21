Deschamps - PSG : La provocation en direct

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce dimanche matin, le PSG a dû annoncer le forfait de Bradley Barcola en vue du Classique contre l'OM qui devait clôturer la 5ème journée de Ligue 1, finalement reporté à lundi soir. L'international français se rajoute ainsi sur la liste des blessés parisiens. Mais pour Bixente Lizarazu, pas question d'accabler Didier Deschamps et le staff des Bleus.

Le premier rassemblement de la saison, à l'issue duquel Ousmane Dembélé et Désiré Doué sont revenus au PSG blessés, a suscité beaucoup de réactions. Les dirigeants parisiens ont exprimé leur colère envers l'Equipe de France et Didier Deschamps. Ces derniers mois, le PSG a dépensé beaucoup d'énergie et Bixente Lizarazu préfère cette explication.

Lizarazu prend la défense de Deschamps Champion du monde en 1998, Bixente Lizarazu a tenu à défendre son ancien coéquipier chez les Bleus face aux attaques du PSG. « Un aparté, les blessés qui arrivent là, ce n’est pas la faute à Didier Deschamps. Petit aparté provoc, c’est la faute à la saison passée, et le PSG va devoir gérer ça. Oui, ça peut avoir une importance, même si je pense que le socle équipe du PSG est très solide. C’est une équipe qui roule, il y a des automatises, il y a beaucoup de certitudes contrairement à Marseille car il y a plein de joueurs qui sont encore là » déclare-t-il dans Téléfoot.