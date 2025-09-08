Deschamps entraîneur du PSG : La question est réglée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Didier Deschamps sera sur le marché des entraîneurs dans un an, et certains voient d'ores et déjà chez l'actuel sélectionneur de l'équipe de France un candidat plausible à la succession de Luis Enrique sur le banc du PSG. Mais l'animateur Nagui, très proche de Deschamps, règle cette question par une annonce assez claire.

Didier Deschamps sur le banc du PSG d'ici quelques années, faut-il vraiment y croire? Le sélectionneur de l'équipe de France a déjà acté son départ après la Coupe du Monde 2026, et forcément, le fantasme de le voir venir succéder à Luis Enrique au poste d'entraîneur du club de la capitale fait déjà parler. Mais dans un entretien accordé au Parisien, Nagui règle cette question Deschamps au PSG.

« Dans mes rêves, ça serait en Italie ou en France » L'animateur se livre sans détour sur l'avenir de son grand ami une fois qu'il aura tourné la page des Bleus dans un an : « Je rêverais de le voir dans un club, ça serait une perte pour le foot s’il ne le faisait pas. Il a réussi partout où il est venu, que ce soit à Monaco, à la Juventus Turin ou à Marseille. À chaque fois, il s’est toujours passé quelque chose (…) Dans mes rêves, ça serait en Italie ou en France. Mais je le vois mal retourner dans un club où il a été, il aurait plus envie d’un nouveau pari », confie Nagui au sujet de Didier Deschamps. Et qu'en est-il d'un potentiel futur au PSG ?