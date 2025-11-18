Des «voyous» au PSG, la réponse cash au clan Mbappé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce lundi, le PSG et Kylian Mbappé avaient rendez-vous devant les prud’hommes pour régler leur conflit qui dure depuis des mois. Les avocats de chaque partie ont alors exposé leurs arguments et voilà que ceux de Mbappé ont notamment balancé sur les méthodes du club de la capitale, les comparant à celles employés par des voyous. De quoi faire forcément réagir le PSG.

Face aux prud’hommes, le PSG et Kylian Mbappé, via leurs avocats, n’ont pas manqué de régler leurs comptes. Et voilà que les représentants du désormais joueur du Real Madrid avaient des choses à reprocher au club de la capitale après ce qui est arrivé à l’été 2023 quand Mbappé avait été mis sous pression pour prolonger puis écarté du groupe pro. C’est ainsi que Me Cassereau, avocate du Français, a évoqué « méthodes de voyous », rappelant notamment « l'armée numérique constituée par le club parisien pour harceler des personnalités comme Kylian Mbappé ».

« Le PSG n'a pas de méthodes de voyous » Forcément, face à ces accusations, le PSG ne s'est pas fait prier de répondre. Ainsi, Me Semerdjian, avocat du club de la capitale, a répondu très clairement : « Le PSG n'a pas de méthodes de voyous ».