Dépression, burnout : Un joueur du PSG au plus mal ?

En difficulté depuis plusieurs mois, Warren Zaïre-Emery peine à retrouver son meilleur niveau avec le PSG. Le jeune milieu de terrain de 19 ans semble avoir perdu de sa superbe, et le journaliste Florent Gautreau s'interroge même sur l'état mental de Zaïre-Emery en évoquant dans l'After Foot un éventuel souci de dépression chez le titi parisien.
Et si Warren Zaïre-Emery avait un problème ? Le jeune milieu de terrain du PSG, âgé de 19 ans et si prometteur il y a encore quelques mois, peine à retrouver son meilleur niveau. Il a d'ailleurs perdu sa place de titulaire en club ainsi que la confiance de Didier Deschamps, puisque Zaïre-Emery se retrouve relégué en équipe de France espoirs après avoir connu les A. Et le joueur du PSG se montre très lucide sur sa situation.
« À moi dans la tête de me libérer »
« Je me bride tout seul. Je sais que j’ai les capacités de jouer mais la confiance joue un petit peu. C’est à moi dans la tête de me libérer, de jouer comme je sais faire avec cette insouciance », a indiqué Warren Zaïre-Emery mardi en conférence de presse sur son niveau de jeu actuel.
« On dirait un mec qui a fait un burnout, qui est en dépression »
Mais de son côté, le chroniqueur de l'After Foot sur RMC Sport, Florent Gautreau, a soulevé une véritable interrogation sur le cas Zaïre-Emery au PSG : « Sur Lille-PSG, il m'a profondément agacé. Il ralentit le jeu. J'ai fait un focus sur lui, et je n'en pouvais plus. Je me suis dit : "C'est dingue, tous les autres autour de lui vont plus vite et font plus de choses, accélèrent le jeu et lui avec sa façon de courir un peu bizarre, on dirait un mec qui a fait un burnout, qui est en dépression" », a-t-il lâché mardi soir. Faut-il croire pour autant à cette théorie ?