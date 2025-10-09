Dépression, burnout : Un joueur du PSG au plus mal ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En difficulté depuis plusieurs mois, Warren Zaïre-Emery peine à retrouver son meilleur niveau avec le PSG. Le jeune milieu de terrain de 19 ans semble avoir perdu de sa superbe, et le journaliste Florent Gautreau s'interroge même sur l'état mental de Zaïre-Emery en évoquant dans l'After Foot un éventuel souci de dépression chez le titi parisien.

Et si Warren Zaïre-Emery avait un problème ? Le jeune milieu de terrain du PSG, âgé de 19 ans et si prometteur il y a encore quelques mois, peine à retrouver son meilleur niveau. Il a d'ailleurs perdu sa place de titulaire en club ainsi que la confiance de Didier Deschamps, puisque Zaïre-Emery se retrouve relégué en équipe de France espoirs après avoir connu les A. Et le joueur du PSG se montre très lucide sur sa situation.

« À moi dans la tête de me libérer » « Je me bride tout seul. Je sais que j’ai les capacités de jouer mais la confiance joue un petit peu. C’est à moi dans la tête de me libérer, de jouer comme je sais faire avec cette insouciance », a indiqué Warren Zaïre-Emery mardi en conférence de presse sur son niveau de jeu actuel.