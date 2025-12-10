Dépression au PSG : Il confirme vivre une galère !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La santé mentale des joueurs de football est un sujet qui fait de plus en plus parler. Mais voilà que ce problème ne date clairement pas d'aujourd'hui. En effet, il y a quelques années déjà, au PSG, Yohan Cabaye avait traversé une période de moins bien très compliquée. Ça n'avait alors pas été facile pour l'ancien Parisien.

Recruté par le PSG en janvier 2014, Yohan Cabaye sera resté avec le club de la capitale jusqu'à l'été 2015. Ayant disputé 57 rencontres avec Paris, le Français n'a pas connu la meilleure des expériences. Laurent Blanc, entraîneur du PSG, avait même dit de Cabaye : « Il est en difficulté. Mais il se rend compte de sa situation et sait qu'il y a de très bons joueurs au milieu de terrain au PSG. Il espérait changer la hiérarchie en arrivant, il a eu quelques difficultés d'adaptation, une baisse de moral ».

« J'étais triste » Mentalement, c'était donc compliqué pour Yohan Cabaye. L'ancien joueur du PSG l'a d'ailleurs confirmé pour Eurosport : il a bel et bien connu un passage à vide. « Oui, il n'est pas loin de la vérité. J'étais triste. J'étais hyper fier d'être au Paris Saint-Germain mais je n'arrivais pas à faire ce que je voulais faire. Pour un tas de raisons d'ordre personnel. Ça me tirait vers le bas. À ce moment-là de ma carrière, je traversais des moments durs en dehors du foot qui me donnaient des difficultés sur le terrain. À un moment, j'ai perdu ce truc », a avoué Cabaye.