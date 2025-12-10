Braquage au PSG : L'annonce lunaire face à la presse !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Paris Saint-Germain, l'heure est à la confirmation en cette saison régulière de Ligue des champions. Pour la sixième journée, le tenant du titre est attendu ce mercredi soir à San Mames pour se frotter à l'Athletic Bilbao. Admiratif de l'équipe dont Luis Enrique a à sa disposition, Ernesto Valverde lui retirerait bien quelques éléments.

Ce mercredi 10 décembre se déroule la sixième journée de saison régulière de Ligue des champions pour le PSG. Après une victoire face à Tottenham (5-3) fin novembre au Parc des princes, les champions d'Europe ont rendez-vous au Pays Basque dans l'antre de l'Athletic Bilbao à San Mames.

«Si je pouvais enlever un joueur ? Vitinha, Kvara» Là, Luis Enrique retrouvera son successeur sur le banc du FC Barcelone après son départ en 2017 : Ernesto Valverde. L'entraîneur de l'équipe basque a été invitée à s'exprimer sur les joueurs du PSG qu'il enlèverait volontiers du onze de départ du champion d'Europe en titre. Une réponse assez cocasse a été donnée. « Si je pouvais enlever un joueur ? Vitinha, Kvara... c'est plutôt 5 (sourire) ».