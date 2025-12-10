Braquage au PSG : L'annonce lunaire face à la presse !

Au Paris Saint-Germain, l'heure est à la confirmation en cette saison régulière de Ligue des champions. Pour la sixième journée, le tenant du titre est attendu ce mercredi soir à San Mames pour se frotter à l'Athletic Bilbao. Admiratif de l'équipe dont Luis Enrique a à sa disposition, Ernesto Valverde lui retirerait bien quelques éléments.
Ce mercredi 10 décembre se déroule la sixième journée de saison régulière de Ligue des champions pour le PSG. Après une victoire face à Tottenham (5-3) fin novembre au Parc des princes, les champions d'Europe ont rendez-vous au Pays Basque dans l'antre de l'Athletic Bilbao à San Mames.
«Si je pouvais enlever un joueur ? Vitinha, Kvara»
Là, Luis Enrique retrouvera son successeur sur le banc du FC Barcelone après son départ en 2017 : Ernesto Valverde. L'entraîneur de l'équipe basque a été invitée à s'exprimer sur les joueurs du PSG qu'il enlèverait volontiers du onze de départ du champion d'Europe en titre. Une réponse assez cocasse a été donnée. « Si je pouvais enlever un joueur ? Vitinha, Kvara... c'est plutôt 5 (sourire) ».
«Le PSG est constant, a un grand potentiel»
Pendant sa conférence de presse mardi, Ernesto Valverde tient toutefois à rappeler que le match n'est certainement pas joué d'avance pour le PSG, bien que le potentiel de l'équipe de Luis Enrique est particulièrement important. « Le PSG est constant, a un grand potentiel, mais je le rappelle, les matches il faut les jouer. On doit jouer de manière solidaire, se créer des occasions ».