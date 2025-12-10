Zinedine Zidane a signé, c'est complètement fou !

Avant d'être l'entraîneur du Real Madrid à deux reprises, Zinedine Zidane a été joueur pour la Casa Blanca. C'est en 2001 que le milieu offensif français avait rejoint la capitale espagnole dans le cadre d'un transfert en provenance de la Juventus. Un transfert de Zidane qui aura coûté à l'époque environ 75M€ et voilà qu'il s'est bouclée dans des conditions un peu particulières...
Révélé à l'AS Cannes puis passé ensuite par Bordeaux et la Juventus en tant que joueur, Zinedine Zidane a surtout connu ses plus belles heures sous le maillot du Real Madrid. C'est en 2001 que le milieu offensif a rejoint la Casa Blanca, où il aura d'ailleurs fini sa carrière, en 2006. Une très belle historie au Real Madrid qui a d'ailleurs débuté de manière assez insolite pour Zidane.
Une offre sur une serviette !
Dans un papier de AS intitulé "Zidane et le transfert du siècle", on y apprend certaines coulisses sur la signature de Zinedine Zidane au Real Madrid en 2001. C'est alors qu'il est notamment expliqué que le Français et Florentino Pérez s'étaient mis d'accord... dans un restaurant. Le président merengue avait alors formulé son offre sur une serviette en écrivant : "Veux-tu venir jouer au Real Madrid ?". Ce à quoi Zidane avait répondu : "Oui".
« Les deux parties étaient satisfaites »
Voilà donc l'origine de la signature de Zinedine Zidane au Real Madrid. Il a ensuite fallu se mettre d'accord avec la Juventus pour le transfert et le montant de l'opération. A ce propos, Luciano Moggi, ancien directeur général de la Vieille Dame, avait expliqué : « J'ai rencontré Florentino Pérez alors qu'il allait se présenter comme président du Real Madrid. Il est venu me voir et m'a demandé s'il pouvait utiliser le nom de Zidane en cas de victoire. J'ai dit oui, sans problème. Nous pensions à remanier l'équipe, et même si c'était un joueur formidable, Fiat n'allait pas bien et nous devions vendre pour générer de la plus-value. Le prix initial était de 70 millions de lires, mais j'ai finalement obtenu le double (environ 80M€). Les deux parties étaient satisfaites. Ils ont fait un excellent investissement car en plus des performances sur le terrain, ils ont fait un travail marketing remarquable ».