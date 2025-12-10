Zinedine Zidane a signé, c'est complètement fou !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avant d'être l'entraîneur du Real Madrid à deux reprises, Zinedine Zidane a été joueur pour la Casa Blanca. C'est en 2001 que le milieu offensif français avait rejoint la capitale espagnole dans le cadre d'un transfert en provenance de la Juventus. Un transfert de Zidane qui aura coûté à l'époque environ 75M€ et voilà qu'il s'est bouclée dans des conditions un peu particulières...

Révélé à l'AS Cannes puis passé ensuite par Bordeaux et la Juventus en tant que joueur, Zinedine Zidane a surtout connu ses plus belles heures sous le maillot du Real Madrid. C'est en 2001 que le milieu offensif a rejoint la Casa Blanca, où il aura d'ailleurs fini sa carrière, en 2006. Une très belle historie au Real Madrid qui a d'ailleurs débuté de manière assez insolite pour Zidane.

Une offre sur une serviette ! Dans un papier de AS intitulé "Zidane et le transfert du siècle", on y apprend certaines coulisses sur la signature de Zinedine Zidane au Real Madrid en 2001. C'est alors qu'il est notamment expliqué que le Français et Florentino Pérez s'étaient mis d'accord... dans un restaurant. Le président merengue avait alors formulé son offre sur une serviette en écrivant : "Veux-tu venir jouer au Real Madrid ?". Ce à quoi Zidane avait répondu : "Oui".