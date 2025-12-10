Mercato : La prochaine recrue de l’OM trouvée en Ligue 1 ?

Alors que l’OM pense à recruter un milieu offensif lors du prochain mercato hivernal, Christopher Rocchia a révélé des contacts avec l’international marocain de l’OGC Nice, Sofiane Diop. Jean-Charles De Bono quant à lui préfère un autre profil en Ligue 1, celui du joueur d’Angers Himad Abdelli, qui est en fin de contrat.
Présent dans l’émission Débat Foot Marseille de Football Club de Marseille, Christopher Rocchia a assuré que l’OM était en contact avec Sofiane Diop (25 ans). Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’international marocain (1 sélection) compte 6 buts et 2 passes décisives avec l’OGC Nice cette saison.
« Des contacts » entre l'OM et Sofiane Diop
« Sofiane Diop, il y a eu des contacts, ça, c’est réel. Il me dira peut-être : “pourquoi tu l’as dit ?”, mais il ne m’en voudra pas longtemps. Il n’y a rien de fait. Ils ont pris contact, ils discutent, il n'y a pas de contrat qui a été mis sur la table, etc. C’est un projet qui lui plait, qui l’intéresse, c’est ce que je peux dire. Actuellement c’est lui qui porte Nice et je pense qu’il a les épaules pour jouer dans une meilleure équipe », a déclaré Christopher Rocchia.
Abdelli, une bon coup à saisir pour l’OM ?
Lui aussi présent dans l’émission, Jean-Charles De Bono a donné une autre idée à l’OM, recruter Himad Abdelli (26 ans), entré dans sa dernière année de contrat avec Angers : « Même s’il joue dans un rôle un petit peu plus bas ou sur un côté, c’est un vrai numéro 10 du côté d’Angers. Je pense qu’il a les épaules assez larges pour supporter ce maillot de l’Olympique de Marseille et évoluer là. Alors vous allez me dire : “Il joue à Angers…” Moi, déjà, son allure sur le terrain me plait beaucoup. Il dégage quelque chose : cette technique, jamais d’affolement, ça joue des extérieurs, il donne des bons ballons, il est chaque année entre six et neuf buts, entre six et douze passes décisives. En plus, c’est un Marseillais. L’atmosphère, il connait. C’est un joueur qui ne serait pas dépaysé, il n’aurait pas cette pression. Franchement, je préférerais Abdelli. »