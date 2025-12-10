Mercato : La prochaine recrue de l’OM trouvée en Ligue 1 ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’OM pense à recruter un milieu offensif lors du prochain mercato hivernal, Christopher Rocchia a révélé des contacts avec l’international marocain de l’OGC Nice, Sofiane Diop. Jean-Charles De Bono quant à lui préfère un autre profil en Ligue 1, celui du joueur d’Angers Himad Abdelli, qui est en fin de contrat.

Présent dans l’émission Débat Foot Marseille de Football Club de Marseille, Christopher Rocchia a assuré que l’OM était en contact avec Sofiane Diop (25 ans). Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’international marocain (1 sélection) compte 6 buts et 2 passes décisives avec l’OGC Nice cette saison.

« Des contacts » entre l'OM et Sofiane Diop « Sofiane Diop, il y a eu des contacts, ça, c’est réel. Il me dira peut-être : “pourquoi tu l’as dit ?”, mais il ne m’en voudra pas longtemps. Il n’y a rien de fait. Ils ont pris contact, ils discutent, il n'y a pas de contrat qui a été mis sur la table, etc. C’est un projet qui lui plait, qui l’intéresse, c’est ce que je peux dire. Actuellement c’est lui qui porte Nice et je pense qu’il a les épaules pour jouer dans une meilleure équipe », a déclaré Christopher Rocchia.