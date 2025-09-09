Départ du PSG : Nouveau coup de pression pour Mbappé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En inscrivant le deuxième but lors de la victoire de la France contre l'Ukraine vendredi, Kylian Mbappé a ainsi égalé Thierry Henry dans le classement des meilleurs buteurs en Equipe de France, avec 51 réalisations. L'attaquant du Real Madrid n'a que 26 ans et il devrait détenir ce record dans les prochains mois. Depuis, les comparaisons fusent avec Thierry Henry. Eric Di Meco estime que l'illustre joueur qui a marqué Arsenal est toujours devant son jeune compatriote. Il pointe du doigt les querelles liées à son départ du PSG.

Désormais le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'Equipe de France, à égalité avec Thierry Henry, Kylian Mbappé se rapproche dangereusement des 57 réalisations d'Olivier Giroud. Pour Eric Di Meco, il ne fait aucun doute que l'attaquant français deviendra le meilleur buteur mais l'impact qu'il laissera après sa carrière en termes d'image ne sera peut-être pas aussi fort que Thierry Henry. L'ancien de l'OM et de l'AS Monaco s'explique.

Kylian Mbappé va marquer l'histoire Considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde depuis des années, Kylian Mbappé fait bien sûr parler les statistiques et laissera à coup sûr une empreinte indélébile dans l'histoire du football français. Mais il en faut plus pour dépasser vraiment les anciennes légendes. « On est tous d'accord sur le fait que Kylian Mbappé est parti pour battre tous les records. C'est une réalité. Sauf qu'il faut le faire. C'est pour ça que pour moi Titi est toujours devant. On peut regarder simplement le palmarès et se dire qu'il est toujours un peu derrière. Mbappé est le meilleur buteur de l'histoire du PSG comme Titi a marqué Arsenal. Sauf qu'il n'est pas parti en embrouille d'Arsenal, il a eu sa statue après sa carrière » commence Eric Di Meco dans Rothen s'enflamme sur RMC.