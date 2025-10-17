Départ de Paris : Riolo en rajoute une couche sur le Qatar

Axel Cornic

La propriété du Parc des Princes et son avenir sont des sujets qui inquiètent depuis plusieurs années déjà. Face au refus de la mairie de Paris de vendre l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud, le Paris Saint-Germain aurait l’intention de déménager et pourrait poser ses valises du côté de Poissy, dans les Yvelines.

C’est un bras de fer qui a fait couler beaucoup d’encre. La guerre entre le PSG et la mairie de Paris à propos du Parc des Princes dure depuis très longtemps et pourrait bien déboucher sur une séparation. Après avoir étudié plusieurs projets, le club de la capitale aurait en effet choisi celui de Poissy.

« Si ça tourne bien, le Parc des Princes montera à 53 000 places et le PSG reste » D’après Daniel Riolo, tout devrait se décider dans les prochains mois, avec les municipales de mars 2026. « Si ça tourne bien, le Parc des Princes montera à 53 000 places et le PSG reste » a-t-il expliqué, sur RMC. Mais si la position de la mairie de Paris ne change pas, le PSG serait prêt à déménager à Poissy, pour y construire un tout nouveau stade.