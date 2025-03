Départ de Mbappé : Le PSG a une nouvelle star, c'est une surprise !

Thomas Bourseau

Entre Kylian Mbappé et le PSG, l'histoire s'est arrêtée l'été dernier, au même moment de l'expiration du contrat du champion du monde. Malgré les diverses rumeurs de transfert, aucune vedette n'a comblé le vide laissé par son départ. Et il semble que la vedette du Paris Saint-Germain ne serait autre que Luis Enrique d'après Jimmy Algérino.

Le 10 mai 2024, Kylian Mbappé publiait une publication sur ses réseaux sociaux par le biais de laquelle il annonçait la fin de sa collaboration longue de sept saisons avec le Paris Saint-Germain. Pas de prolongation de contrat pour le meilleur buteur de l'histoire du club qui s'en est allé du côté du Real Madrid, laissant derrière lui un vide à combler pour le PSG.

Personne n'a remplacé Mbappé au niveau du statut

Cependant, aucune autre star n'a déposé ses valises dans la capitale parisienne dans l'optique de succéder à Kylian Mbappé. C'est Ousmane Dembélé qui empile à présent les buts sous les ordres de Luis Enrique qui l'a repositionné à un poste plus axial qu'auparavant. D'ailleurs, du point de vue de Jimmy Algérino, c'est l'entraîneur espagnol la véritable tête d'affiche du PSG depuis le départ de Kylian Mbappé.

Luis Enrique, la vedette du PSG

« La star du Paris Saint-Germain, c'est lui. Même si on peut dire que c'est l'équipe et le club et en tout cas c'est lui qui gère et c'est lui qui doit trouver la solution à Anfield pour permettre à l'équipe de réaliser l'exploit de les battre (ndlr Liverpool). Il en est vraiment capable ». a confié l'ancien joueur du Paris Saint-Germain entre 1996 et 2001 en interview avec Téléfoot.