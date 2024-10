Départ de Mbappé : Il balance sur la révolution du PSG

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a pris le large cet été. En effet, l'attaquant de 25 ans a signé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Orphelin de Kylian Mbappé, Luis Enrique a décidé de miser sur un collectif fort. Et à en croire Nicolas Anelka, le choix du coach du PSG est déjà payant.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a décidé de changer d'air à l'issue de sa septième saison passée à Paris. En fin de contrat le 30 juin, la star de 25 ans s'est engagée librement et gratuitement en faveur du Real Madrid.

Le PSG n'a plus aucune dépendance

Lors d'un entretien accordé au Parisien, Nicolas Anelka s'est prononcé sur le départ de Kylian Mbappé au PSG. D'après le joueur formé à Paris, la révolution lancée par Luis Enrique porte déjà ses fruits. En effet, le coach du PSG a réussi à créer un collectif fort.

«Le coach fait tourner son effectif et on ne voit pas de différence»

« Ce match à l’Emirates Stadium sera-t-il le véritable révélateur du niveau parisien cette saison ? C’est le plus gros test que va subir Paris pour savoir ce qu’il vaut vraiment et ce qu’il peut espérer en Europe. Ce n’est pas la Ligue 1 qui peut dire ce que vaut le PSG. Pour l’instant, je suis optimiste car, même si Kylian (Mbappé) est parti (au Real Madrid), le PSG joue vraiment très bien. Mais c’est vraiment ce gros match à Arsenal qui va nous renseigner. Paris joue en équipe et chacun fait les efforts. Je ne dis pas que ce n’était pas le cas l’an dernier, mais je ressens une plus grande force collective. La meilleure preuve, c’est que le coach fait tourner son effectif et on ne voit pas de différence. Il n’y a pas de dépendance à quelques joueurs. C’est très intéressant », a affirmé Nicolas Anelka.