Départ à la retraite - PSG : L’annonce surprise de Dembélé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

À 28 ans, Ousmane Dembélé vit un tournant de sa carrière. L’attaquant du PSG vient d’être sacré Onze d’Or 2025 par Onze Mondial, une récompense qui distingue le meilleur joueur européen de la saison. Au cours d'un entretien pour le magazine, le champion du monde 2018 a lâché quelques indices sur la suite de son parcours.

Depuis plusieurs années, Ousmane Dembélé alterne entre promesses et confirmations, mais la saison dernière l’a définitivement fait changer de dimension. Plus régulier et plus décisif avec le PSG, le champion du monde 2018 est devenu l’un des visages forts du club parisien et de l’équipe de France. Sa très belle saison a été récompensée par le magazine Onze Mondial, qui lui a décerné le Onze d'Or. Un trophée remis quelques jours avant la cérémonie du Ballon d'Or, où il est donné favori au côté de Lamine Yamal (FC Barcelone).

« En 2032 ? J'espère évoluer encore au haut niveau » Interrogé par Onze Mondial, le joueur n’a pas échappé à une question sur son avenir à long terme, notamment son état d’esprit en 2032. « En 2032, dans sept ans, c’est beaucoup ! Il peut se passer plein de choses, déjà, j’espère être un bonne santé, évoluer encore au haut niveau. Ce qui est sûr, c’est que je ne serai pas le même joueur, qui sait, peut-être que je serai un numéro 9 à l’ancienne, un renard des surfaces qui se contentera de pousser les ballons au fond (rires). On verra, c’est dur de se projeter si loin » a confié Dembélé.