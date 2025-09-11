Dembélé - Yamal : France Football vend la mèche pour le Ballon d'Or ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

À quelques jours de la remise du Ballon d’Or, le 22 septembre prochain, l’incertitude demeure totale autour du futur lauréat. Le duel annoncé entre Ousmane Dembélé et Lamine Yamal divise observateurs et supporters. Journaliste pour France Football, qui organise cette cérémonie, Florent Torchut a livré son ressenti sur ce duel qui s'annonce plus qu'indécis.

Depuis sa création en 1956 par France Football, le Ballon d’Or récompense chaque année le meilleur joueur du monde. Il consacre la performance, la régularité et l’impact sur le terrain, tout en prenant parfois en compte l’image et le fair-play. Cette année, deux favoris émergent : Lamine Yamal (FC Barcelone) et Ousmane Dembélé (PSG). Et selon Florent Torchut, il est difficile de faire un pronostic.

« Ce Ballon d’Or va être très indécis » « Yamal est le meilleur joueur sur les qualités. Mais sur la saison, les gens auront peut-être plus tendance à parler de Dembélé. En ce qui concerne le fair-play, peut-être que certains iront vers Dembélé en raison des affaires extra-sportives. Mais ce n’est que de la spéculation. Ce Ballon d’Or va être très indécis » a confié le journaliste de France Football.