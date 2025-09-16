Dembélé - Yamal : Le nom du Ballon d’Or a déjà fuité ?

Axel Cornic

Tous les yeux sont tournés vers le retour en Ligue des champions du Paris Saint-Germain, qui va défendre le titre acquis la saison dernière. Mais il y a également un autre sujet qui passionne les foule avec la nomination du Ballon d’Or 2025, pour lequel Ousmane Dembélé semble être l’un des grands favoris.

Ça pourrait bien boucler une année historique. Pour la première fois, le PSG a soulevé le trophée de la Ligue des Champions en juin dernier, après avoir largement battu l’Inter en finale (5-0). Et avec la manière, puisque l’équipe de Luis Enrique a été unanimement saluée à travers l’Europe, avec un jeu collectif qui a tout écrasé sur son passage. Mais ce n’est pas fini…

L’IA a choisi Ousmane Dembélé ! Car le PSG pourrait également placer l’une de ses stars au Ballon d’Or, puisque Ousmane Dembélé est annoncé comme l’un des grands favoris devant notamment Lamine Yamal, son principal concurrent. En tout cas, certains semblent déjà avoir fait leur choix. La société française de données spécialisée dans l’intelligence artificielle Avisia, place en effet le Français comme grand gagnant de l’édition 2025, avec pas moins de 72% de chances de remporter la distinction individuelle. Le prodige du FC Barcelone est second, mais loin derrière, puisqu’il n’a que 56% de chances. A noter qu’un autre Parisien termine sur le podium, puisque Vitinha est 3eme, avec 40% de chances.