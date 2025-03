Dembélé : Rendez-vous confirmé, panique au PSG ?

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain joue sa saison mardi soir à Anfield. Contre Liverpool, les hommes de Luis Enrique devront battre l’équipe d’Arne Slot dans son temple sur les bords de la Mersey. Au sifflet, Istvan Kovacs a été désigné par l’UEFA, un mauvais souvenir pour Ousmane Dembélé en Allemagne à l’automne dernier...

Ousmane Dembélé est un attaquant changé depuis ce début d’année 2025. Repositionné au poste d’attaquant axial, le champion du monde tricolore marque but sur but et en affiche pas moins de 20 toutes compétitions confondues en 15 matchs disputés. Rien que ça. C’est un nouveau Dembélé qui devra être plus réaliste que mercredi dernier, pendant la défaite contre Liverpool pour le 1/8ème de finale aller de Ligue des champions (1-0), pour qualifier le Paris Saint-Germain au tour suivant.

«Je vais revenir» : Un top joueur annonce son retour avec le PSG

➡️ https://t.co/re1DCWMo1a pic.twitter.com/JepMkWIFmU — le10sport (@le10sport) March 10, 2025

Muet contre Liverpool, Ousmane Dembélé a relancé la machine

En effet, Ousmane Dembélé n’a pas trouvé le chemin des filets contre des Reds étouffés au Parc des princes avec seulement 2 tirs pendant toute la rencontre contre les 27 du Paris Saint-Germain. Les Parisiens ont remédié à cette situation samedi à Rennes (4-1) grâce notamment à un doublé de celui qui est surnommé « Dembouz ». Cependant, pour la seconde manche à Anfield mardi soir, des retrouvailles amères sont promises à Ousmane Dembélé.

Kovacs arbitrera Liverpool - PSG, un mauvais souvenir pour Dembélé...

Istvan Kovacs a été désigné par l’UEFA pour être l’arbitre central du Liverpool - PSG de mardi soir. Pour rappel, le Roumain est celui qui avait expulsé Ousmane Dembélé le 26 novembre dernier pendant le choc de saison régulière entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain à l’Allianz Arena en raison de deux cartons jaunes écopés par Dembélé. D’un autre côté, il fut l’arbitre du 1/4 de finale retour du PSG contre le FC Barcelone en avril 2024 (4-1). Reste à savoir quel souvenir Istvan Kovacs laissera cette fois-ci au PSG mardi soir.