Dembélé - PSG : Nouvelle folie en vue ?

Auteur d’une saison exceptionnelle avec le PSG, Ousmane Dembélé a été fièrement récompensé. Lauréat du Ballon d’Or 2025, l’attaquant parisien est sur le retour après une blessure contractée en ce début de saison. Pour Fabian Ruiz, Dembélé n’a pas encore atteint son apogée, et peut encore faire mieux à l’avenir.
Arrivé au PSG en 2023, Ousmane Dembélé a réalisé une saison historique avec le club parisien. Élu Ballon d’Or 2025, le Français de 28 ans est définitivement entré dans la cour des grands. Après des années de critiques, notamment autour de sa maladresse dans le dernier geste, le gamin d’Évreux a su faire la différence.
Ousmane Dembélé a tout bien fait en 2025
Repositionné dans l’axe de l’attaque du PSG par Luis Enrique, Ousmane Dembélé a su faire parler ses qualités, et a clairement progressé dans la finition. Auteur de deux buts en trois matchs cette saison, le Français peut-il enchaîner sur une nouvelle année exceptionnelle ? Fabian Ruiz lui, y croit complètement.
« J’ai le sentiment qu’il peut encore progresser »
« La saison dernière, il a marqué beaucoup plus de buts que par le passé. Et j’ai le sentiment qu’il peut encore progresser. Je suis heureux de tout ce qui lui arrive. Il mérite amplement », a ainsi confié le milieu de terrain espagnol au cours d’un entretien accordé à So Foot.