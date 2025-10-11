Dembélé - PSG : Nouvelle folie en vue ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’une saison exceptionnelle avec le PSG, Ousmane Dembélé a été fièrement récompensé. Lauréat du Ballon d’Or 2025, l’attaquant parisien est sur le retour après une blessure contractée en ce début de saison. Pour Fabian Ruiz, Dembélé n’a pas encore atteint son apogée, et peut encore faire mieux à l’avenir.

Arrivé au PSG en 2023, Ousmane Dembélé a réalisé une saison historique avec le club parisien. Élu Ballon d’Or 2025, le Français de 28 ans est définitivement entré dans la cour des grands. Après des années de critiques, notamment autour de sa maladresse dans le dernier geste, le gamin d’Évreux a su faire la différence.

Ousmane Dembélé a tout bien fait en 2025 Repositionné dans l’axe de l’attaque du PSG par Luis Enrique, Ousmane Dembélé a su faire parler ses qualités, et a clairement progressé dans la finition. Auteur de deux buts en trois matchs cette saison, le Français peut-il enchaîner sur une nouvelle année exceptionnelle ? Fabian Ruiz lui, y croit complètement.