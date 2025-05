Dembélé - PSG : Le procès réalisé en direct !

Finaliste de la Ligue des Champions et auteur d’une saison exceptionnelle avec le PSG, Ousmane Dembélé est clairement l’un des prétendants au Ballon d’Or avec Lamine Yamal notamment. Mais voilà qu’au moment d’être interrogé sur le cas de son joueur en équipe de France, Didier Deschamps n’a pas voulu trop se mouiller. Une réponse du sélectionneur qui n’a pas manqué de faire tiquer Christophe Dugarry, loin d’être le meilleur ami de Deschamps.

« C’est encore une pirouette qui ne fait pas honneur au football »

Ce lundi, cette réponse de Didier Deschamps sur Ousmane Dembélé était au coeur des débats sur RMC lors de l’émission de Jérôme Rothen dans la rubrique « Le procès de Rothen s’enflamme ». Le sélectionneur de l’équipe de France s’est alors retrouvé sur le banc des accusés. A cette occasion, Christophe Dugarry s’en est pris à Deschamps, balançant : « Ce que j’ai à reprocher à Deschamps ? Je ne lui reproche rien. Il n’y a rien de grave, c’est juste sur le Ballon d’Or. On sait que depuis 12 ans, Deschamps adore faire de la politique, il continue sur un sujet où ça méritait de mettre en avant tes propres joueurs. Je trouve ça dommage plus qu’autre chose. Je trouve ça dommage car il aurait dû se servir de cette question qui fait sens et mettre en avant ses deux joueurs que sont Mbappé et Dembélé. Dire que oui Dembélé est bien placé mais il y a aussi Mbappé. Je trouvais que c’était une possibilité de mettre en avant ses attaquants français qui fonctionnent bien, de mettre en valeur la saison des deux. C’est encore une pirouette qui ne fait pas honneur au football. Ça fait des années qu’en conférence de presse, on se fait balader par Deschamps, on à l’habitude. Là, il y avait moyen de mettre en avant les deux joueurs qui le méritent. Et ne parler que de Dembélé, ça n’aurait pas été un déshonneur pour Mbappé. Là, on sent qu’il ne veut pas mettre en avant Dembélé car il veut protéger Mbappé. Je trouve ça dommage, déplacé. Ça encourage les gens qui pensent que Deschamps fait de la politique ».