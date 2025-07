Dembélé : Mbappé reçoit un énorme coup de pression !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une saison exceptionnelle, Ousmane Dembélé fonce vers le Ballon d'Or après lequel court Kylian Mbappé depuis des années. Et pour Benoit Trémoulinas, le Bondynois a pu voir de près ce qu'il devait faire pour espérer remporter ce trophée après son opposition face au numéro 10 du PSG dont le travail défensif impressionne.

Pour ses retrouvailles avec le PSG, Kylian Mbappé a déçu et a vu Ousmane Dembélé faire un pas de plus vers le Ballon d'Or. Pour Benoit Trémoulinas, l'attaquant du Real Madrid a donc pu voir de près ce qu'il devait faire afin de rêver du même trophée.

Mbappé sait ce qu'il lui reste à faire pour le Ballon d'Or « Il va falloir qu’il fasse les efforts que fait Ousmane Dembélé. Là, on commence de plus en plus à le comparer avec Dembélé… Mbappé a fait une saison remarquable et a marqué beaucoup de buts, très bien. Mais son équipe n’a pas gagné beaucoup de titres. Ousmane Dembélé a gagné des titres », confie-t-il pour Winamax, avant de poursuivre.