Dembélé - Doué : Le PSG annonce une bonne nouvelle !

Amadou Diawara

Alors qu'ils faisaient le plus grand bonheur du PSG, Ousmane Dembélé et Désiré Doué ont été stoppés nets. En effet, les deux attaquants parisiens se sont blessés. Alors que son équipe est privée d'Ousmane Dembélé et de Désiré Doué, Achraf Hakimi a fait passer un message fort.

Ousmane Dembélé et Désiré Doué ont régalé le PSG lors de la saison 2024-2025. Grands artisans du sacre parisien en Ligue des Champions, les deux attaquants français ont été logiquement honorés au théâtre du Châtelet de Paris ce lundi soir. En effet, Ousmane Dembélé a été sacré Ballon d'Or, tandis que Désiré Doué a été classés deuxième (derrière Lamine Yamal) du Trophée Kopa.

PSG : Dembélé et Doué sont blessés Malheureusement pour le PSG, Ousmane Dembélé et Désiré Doué sont actuellement blessés. Luis Enrique doit donc faire sans ses ses hommes forts pendant plusieurs semaines. Lors d'un entretien accordé à Clique sur Canal +, Achraf Hakimi s'est prononcé sur les absences conjuguées d'Ousmane Dembélé et de Désiré Doué.