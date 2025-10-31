Dembélé - Doué : Catastrophe au PSG, Luis Enrique annonce un coup dur !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours des premiers mois de cette saison, le PSG a connu de nombreuses blessures avec notamment Ousmane Dembélé, ou encore plus récemment Désiré Doué. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Luis Enrique a avoué ce vendredi qu’il était très compliqué d’éviter ce genre de scénario catastrophe à l’avenir.

Le PSG a récemment récupéré plusieurs blessés de longue date avec Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Si le Ballon d’Or 2025 tente encore de retrouver son rythme, le numéro 14 lui, a malheureusement rechuté. Ce mercredi soir face à Lorient, Doué s’est de nouveau blessé.

De nombreux blessés au PSG Touché aux ischios-jambiers, le crack français pourrait ne pas rejouer avant 2026. Si le PSG a récupéré la quasi totalité de son effectif, Luis Enrique sait pertinemment que de nouvelles blessures pourraient avoir lieu à l’avenir. Présent en conférence de presse ce vendredi, le coach espagnol a concédé qu’il était très dur d’anticiper ce genre de problèmes sur une saison.