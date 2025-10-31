Dembélé - Doué : Catastrophe au PSG, Luis Enrique annonce un coup dur !

Au cours des premiers mois de cette saison, le PSG a connu de nombreuses blessures avec notamment Ousmane Dembélé, ou encore plus récemment Désiré Doué. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Luis Enrique a avoué ce vendredi qu’il était très compliqué d’éviter ce genre de scénario catastrophe à l’avenir.
Le PSG a récemment récupéré plusieurs blessés de longue date avec Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Si le Ballon d’Or 2025 tente encore de retrouver son rythme, le numéro 14 lui, a malheureusement rechuté. Ce mercredi soir face à Lorient, Doué s’est de nouveau blessé.
De nombreux blessés au PSG
Touché aux ischios-jambiers, le crack français pourrait ne pas rejouer avant 2026. Si le PSG a récupéré la quasi totalité de son effectif, Luis Enrique sait pertinemment que de nouvelles blessures pourraient avoir lieu à l’avenir. Présent en conférence de presse ce vendredi, le coach espagnol a concédé qu’il était très dur d’anticiper ce genre de problèmes sur une saison.
« Ce n'est pas facile »
« Cela dépend de beaucoup de choses. Nous essayons de planifier, mais tu fais un chemin et tu dois changer tout le temps, parce que ça dépend des matches, du physique des joueurs, de leur âge... Ce n'est pas facile, mais c'est le travail de l'entraîneur, et de tous les entraîneurs, qu'ils soient professionnels ou amateurs », a ainsi lâché l’entraîneur du PSG.