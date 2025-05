Dembélé - Deschamps : Le malaise est confirmé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Didier Deschamps face à un choix de riche. Alors qu'il avait pris l'habitude de positionner Kylian Mbappé au poste de numéro 9, le sélectionneur de l'équipe de France doit faire face à l'éclosion d'Ousmane Dembélé dans ce rôle. Le joueur du PSG n'a d'ailleurs pas caché sa préférence dimanche dernier, ce qui aurait provoqué un petit malaise.

Ousmane Dembélé a été récompensé de son excellente saison. Le joueur du PSG a été sacré meilleur joueur de Ligue 1 lors des derniers trophées UNFP. Au cours de son discours de remerciements, il a eu mot pour Luis Enrique, qui a eu l’audace de le positionner au poste de numéro 9 Un rôle qu’il apprécie. Il a d’ailleurs interpellé publiquement Didier Deschamps, présent à ses côtés. « Le sélectionneur me met encore à droite » a-t-il confié en se marrant. Mais selon Florent Gautreau, ces rires masquaient en réalité un petit malaise.

Deschamps largué en équipe de France ?

« Deschamps a été gêné par cette phrase, il n’était pas très à l’aise au moment de la vanne de Dembélé, ça l’a pas fait rire. Quand j’ai vu la moue de Deschamps, à mon avis il s’est dit ‘il va m’emmerder’. Et Deschamps est emmerdé, parce que tactiquement de toute façon, il est toujours un petit peu à la ramasse de ce qui peut se faire à droite à gauche. Il maîtrise plus grand-chose de toute façon tactiquement et dans la tenue de son groupe, et je trouve que cette saillie de Dembélé est révélatrice. En fait, les joueurs ont le pouvoir en équipe de France, les joueurs décident, et Deschamps va être très emmerdé avec ça parce qu’il na plus le poids, il n’a plus la main comme il a pu l’avoir à une époque » a déclaré Florent Gautreau sur RMC.

Un choix de riche pour Deschamps

De son côté, Daniel Riolo préfère y voir du positif. « Moi je pense que ça ne sera pas un problème. Parce que quand t’as un mec comme ça qui s’est autant transformé (Dembélé), je pense qu’il doit en profiter, le mettre dans sa position préférentielle, et mettre Mbappé dans la position avec laquelle il a le plus brillé en équipe de France. Je pense que de l’autre côté, il va installer Olise, désormais joueur important du Bayern, et le vrai casse-tête sera toujours le même, à savoir qui il met au milieu de terrain » a déclaré le journaliste.