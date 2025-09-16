Dembélé - Clash avec le PSG : Le Qatar intervient, Riolo valide !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En ce début de saison, la trêve internationale a déjà fait des dégâts du côté du PSG. En effet Ousmane Dembélé et Désiré Doué sont rentrés blessés, provoquant la colère du club de la capitale. Les dirigeants ont toutefois envoyé un courrier à la Fédération espagnole pour les remercier du bon traitement de Fabian Ruiz. Une initiative de Nasser Al-Khelaïfi qui fait beaucoup rire Daniel Riolo.

Furieux envers la FFF et Didier Deschamps après la blessure d'Ousmane Dembélé et de Désiré Doué en Equipe de France, le PSG n'a pas caché sa colère. Ce week-end, Nasser Al-Khelaïfi est allé plus loin en félicitant la Fédération espagnole d'avoir bien traité Fabian Ruiz. Un courrier jugé comme une pique envoyée à la FFF dans ce climat un peu tendu.

« C’est fantastique » Saluant « l'excellente attention » réservée à Fabian Ruiz lors de la première trêve internationale de la saison, le PSG a mis en valeur ses excellentes relations avec la Fédération espagnole de football. Ce qui n'est pas du tout le cas avec la FFF, pointée du doigt dans les blessures de Dembélé et Doué. « C’est fantastique. Il a félicité la sélection. Mais dans le même temps, Flick les a traités de tocards pour Yamal. Si on continue, tout le monde va s’envoyer la faute. Ce sont des débats qui ne mèneront à rien. Le problème est le calendrier » réagit Daniel Riolo dans l'After Foot de RMC.