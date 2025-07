Dembélé : C'est terminé, jackpot pour le PSG !

Le PSG a ouvert une boutique à New York en 2022. Grâce au sacre du club de la capitale en Ligue des Champions, la vente de maillots a explosé. D'ailleurs, comme révélé par la manager, les tuniques floqués au nom d'Ousmane Dembélé sont en rupture de stock.

«On est sold out sur les maillots Dembélé»

Grâce à sa saison XXL, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a gagné en notoriété à l'échelle mondiale. En effet, l'écurie rouge et bleu vend de plus en plus de maillots, notamment d'Ousmane Dembélé, depuis sa victoire finale en Ligue des Champions. Les tuniques floquées au nom du meilleur joueur de la C1 2024-2025 étant en rupture de stock d'après la manager de la boutique du PSG de New York. « On a beaucoup plus de clients depuis (le sacre en Ligue des Champions), c'est clair, je n'arrête pas. D'ailleurs, on est sold out sur les maillots Dembélé. Tout le monde nous dit que c'est le maillot du futur Ballon d'Or ! », a révélé Eileen à L'Equipe. Ce magasin ayant ouvert ses portes en 2022.