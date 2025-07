Clash avec Mbappé : Le vestiaire du PSG annonce la couleur pour les retrouvailles

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le vestiaire du PSG se prépare à des retrouvailles sereines avec Kylian Mbappé, désormais au Real Madrid, lors de la demi-finale de la Coupe du monde des clubs. Malgré les récentes tensions entre l’international français et l’état-major, les relations sont bien plus apaisées avec le staff et le vestiaire parisien.

Depuis son départ pour le Real Madrid, Kylian Mbappé est en guerre ouverte avec le PSG, à qui il a réclamé environ 55 millions d’euros, une somme correspondant « aux salaires et primes qui n'ont pas été versés (…) sur la dernière année de son contrat de travail », selon son avocate Maître Delphine Verheyden. Un conflit judiciaire qui a connu un nouvel épisode cette semaine avec le retrait de la plainte déposée par Mbappé contre le Paris Saint-Germain pour harcèlement moral et tentative d'extorsion de signature.

Les retrouvailles entre le PSG et Mbappé s’annoncent cordiales C’est donc dans un contexte particulier que Kylian Mbappé, avec le Real Madrid, s’apprête à retrouver le PSG en demi-finale de la Coupe du monde des clubs ce mercredi (21h). Une rencontre que les joueurs parisiens abordent sereinement. Selon RMC, ces retrouvailles ne sont pas un sujet en interne, alors que certains protégés de Luis Enrique sont restés proches de l’international français.