Dembélé - Ballon d’or : Une supercherie révélée en direct ?

Le Paris Saint-Germain a pu compter sur un grand Ousmane Dembélé cette saison afin de tout rafler sur son passage. Le numéro 10 du PSG postule clairement pour le Ballon d’or 2025, mais ne semble pas faire l’unanimité. Pour Karl Toko Ekambi, le problème viendrait de l’opinion publique en France.

Ousmane Dembélé a tout remporté avec le PSG cette saison. Chaque trophée pour lequel le club de la capitale s’est battu a fini dans la tribune à trophées du Paris Saint-Germain : le Trophée des champions, la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue des champions. Avec ses 33 buts toutes compétitions confondues, Dembélé est le favori du Ballon d’or avec Lamine Yamal notamment.

«Tu crois que si un Espagnol fait la saison de Dembélé, les gens vont parler ?» Meilleur buteur de Ligue 1 ex-aequo avec le Mason Greenwood et meilleur joueur de la campagne de Ligue des champions, Ousmane Dembélé doit remporter le Ballon d’or pour Karl Toko Ekambi et ce n’est même pas négociable. Pour appuyer son propos, l’ex-joueur de l’OL a pris exemple sur nos voisins de l’autre côté des Pyrénées. « Les Espagnols font toujours front derrière leurs joueurs, à 200%. En France, on ne fait que critiquer nos joueurs ! Normalement, on doit tous être derrière Ousmane Dembélé, mais les gens ils lui trouvent des problèmes… Tu crois que si un Espagnol fait la saison de Dembélé, les gens vont parler ? Ils ne parlent même pas ! On attendrait juste qu’on lui donne le trophée ».