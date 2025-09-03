Dembélé - Ballon d’Or : L’annonce de Yamal qui va faire trembler le PSG

Lamine Yamal ne cache pas ses ambitions. Auteur d'une saison XXL sous le maillot du FC Barcelone, l'international espagnol espère garnir son armoire à trophées avec la Ligue des champions, et surtout le Ballon d'Or. Cette année, la jeune pépite figure parmi les favoris au côté d'un certain Ousmane Dembélé (PSG).
À seulement 18 ans, Lamine Yamal est déjà en train d’écrire une page prometteuse du football mondial. Brillant avec le FC Barcelone, l’Espagnol figure cette année parmi les candidats au Ballon d'Or, tout comme Ousmane Dembélé, ancien membre du Barça, aujourd’hui au PSG. Un duel inattendu mais révélateur de leur ascension.
Yamal annonce la couleur
Actuellement dans le groupe espagnol, Yamal a été interrogé sur ses ambitions pour l'année à venir. L'international espagnol espère remporter sa première Ligue des champions avec le FC Barcelone, mais aussi le Ballon d'Or qui sera décerné à Paris le 22 septembre prochain.
« J'espère que cela se produira »
« La Ligue des champions et le Ballon d'Or ? Les deux sont un rêve. Gagner la Ligue des champions avec le Barça, ce serait incroyable. Tout le monde veut gagner le Ballon d'Or ; prétendre le contraire est un menteur. Être sur la liste à 18 ans est une réussite, et j'espère que cela se produira » a confié Yamal lors d'un entretien accordé à TVE.