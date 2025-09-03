Dembélé - Ballon d’Or : L’annonce de Yamal qui va faire trembler le PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lamine Yamal ne cache pas ses ambitions. Auteur d'une saison XXL sous le maillot du FC Barcelone, l'international espagnol espère garnir son armoire à trophées avec la Ligue des champions, et surtout le Ballon d'Or. Cette année, la jeune pépite figure parmi les favoris au côté d'un certain Ousmane Dembélé (PSG).

Yamal annonce la couleur Actuellement dans le groupe espagnol, Yamal a été interrogé sur ses ambitions pour l'année à venir. L'international espagnol espère remporter sa première Ligue des champions avec le FC Barcelone, mais aussi le Ballon d'Or qui sera décerné à Paris le 22 septembre prochain.