Dembélé - Ballon d’Or : Deschamps donne rendez-vous en 2026 !

Lors de son discours après avoir remporté le Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé a notamment rendu hommage à Didier Deschamps. L’attaquant du PSG a exprimé son souhait de lui offrir une nouvelle Coupe du monde l’été prochain avant son départ, ce qui pourrait également être synonyme d’une autre Ballon d’Or français et cela ne déplairait pas au sélectionneur des Bleus.

Si ce sont surtout ses performances avec le PSG qui lui ont permis d’être sacré Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé n’a pas oublié ses coéquipiers de l’équipe de France lors de son discours : « Je voulais aussi remercier tous mes partenaires de sélection, ils ont été importants pour moi. »

Un nouveau Ballon d’Or français en 2026 ? « Toute cette génération avec qui on a grandi en sélection de jeunes, et avec qui je me retrouve en sélection A, son sélectionneur qui me fait confiance depuis maintenant 8 ou 9 ans, dans les bons comme dans les mauvais moments. Il me rappelle toujours en sélection et j'ai toujours eu sa confiance », a ajouté Ousmane Dembélé, qui, avant le départ de Didier Deschamps, veut « gagner une Coupe du monde pour lui. »