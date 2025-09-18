Décision illégale au PSG : Luis Enrique choque l'Espagne !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est une nouvelle habitude qui ne passe pas inaperçue. En effet, pour la deuxième fois de suite au Parc des Princes, Luis Enrique a assisté à la première période d'un match du PSG depuis les tribunes. Un choix qui a fait parler en Espagne où la presse rappelle que c'est illégale en Liga notamment.

Dimanche pour la venue du RC Lens au Parc des Princes, Luis Enrique a décidé de suivre la première période depuis les tribunes. Une expérience qu'il a rééditée mercredi soir contre l'Atalanta, et visiblement cela lui plaît. « J'ai vu la première mi-temps en tribune. c'est toujours mieux parce qu'on a plus d'information et que la vue (“vision”) est meilleure. Et en même temps je pense que les joueurs et l'équipe ont surmonté le pressing (adverse) de manière brillante je dirais. C’est plus facile de voir l’identité et la manière de presser de l’adversaire », confiait l'entraîneur du PSG en conférence de presse.

Un entraîneur dans les tribunes, c'est illégal en Espagne Néanmoins, c'est beaucoup moins bien perçu à l'étranger, et notamment en Espagne. Ainsi, ce jeudi matin, MARCA rappelle par exemple qu'en Liga, c'est illégal pour un entraîneur d'assister à une rencontre depuis les tribunes, sauf cas exceptionnel. « Sauf cas de force majeure, l'entraîneur titulaire doit être présent aux entraînements et aux matchs disputés par son équipe dans toute compétition, en figurant comme tel dans le procès-verbal correspondant et en occupant sa place sur le banc pendant le match », stipule clairement l'article 173 de la RFEF (Fédération royale espagnole de football).