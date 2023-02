Dans la tourmente, cette star du PSG refuse d'imiter Ibrahimovic

Amadou Diawara

Depuis la reprise post-Coupe du Monde, le PSG est en pleine crise. Capitaine du club parisien, Marquinhos est pointé du doigt et s'est malheureusement mis à dos les supporters du club. Interrogé sur son avenir, Marquinhos a affirmé qu'il ne voulait pas prendre l'exemple de Zlatan Ibrahimovic en se lançant dans le cinéma, et ce, parce qu'il avait d'autres préoccupations pour le moment.

Depuis la fin de la Coupe du Monde, le PSG vit un véritable cauchemar. Invaincu avant la nouvelle année, le club de la capitale a essuyé quatre défaites depuis la reprise. Avant d'affronter le Bayern ce mardi soir, le PSG est donc en crise.

Miracle au PSG, Mbappé prépare une nouvelle surprise https://t.co/vvouPzYI1l pic.twitter.com/JPxJ7iGfkn — le10sport (@le10sport) February 13, 2023

Marquinhos, une future star du cinéma comme Ibrahimovic ?

Pour ne pas arranger les affaires du PSG, Marquinhos s'est mis à dos les supporters du PSG. Après la défaite contre l'AS Monaco (3-1), le capitaine parisien aurait expliqué à ses coéquipiers qu'il était inutile d'aller saluer les supporters présents au stade Louis II, et ce, parce qu'ils étaient énervés. Ce qui n'aurait pas du tout été bien accueilli par les fans du PSG.

«Ce n'est pas le genre de chose à laquelle je pense pour l’instant !»