Daniel Riolo prêt à signer au PSG, il balance toute la vérité !

Avant d’être le journaliste qu’on connait aujourd’hui, Daniel Riolo a été un grand fan du PSG. Aujourd’hui encore, il garde une grande affection pour le club de la capitale. Au point de vouloir y travailler ? Alors que Riolo a déjà ironisé sur le fait de devenir président du PSG, voilà qu’il a répondu à certaines rumeurs annonçant sa volonté d’intégrer l’organigramme.

Daniel Riolo au PSG, ça aurait pu être possible ? Journaliste mais aussi grand fan du club de la capitale, il a été interrogé sur le sujet à l’occasion de son passage sur France Bleu. C’est ainsi que Riolo a raconté la fois où il s’est intéressé pour travailler pour le PSG, sans toutefois aller plus loin…

« Je me suis renseigné une seule fois » « Quelqu’un au PSG a dit qu’un moment j’aurais eu envie de bosser au PSG ? Au PSG, on a dit ça ? Ça me plairait de bosser au PSG ? Non. J’ai dit en rigolant que je voulais être président. (…) Je n’ai jamais essayé de bosser au PSG ? Je me suis renseigné une seule fois quand un pote était à la communication », a d’abord fait savoir Daniel Riolo.