Daniel Riolo prêt à signer au PSG, il balance toute la vérité !

Avant d’être le journaliste qu’on connait aujourd’hui, Daniel Riolo a été un grand fan du PSG. Aujourd’hui encore, il garde une grande affection pour le club de la capitale. Au point de vouloir y travailler ? Alors que Riolo a déjà ironisé sur le fait de devenir président du PSG, voilà qu’il a répondu à certaines rumeurs annonçant sa volonté d’intégrer l’organigramme.
Daniel Riolo au PSG, ça aurait pu être possible ? Journaliste mais aussi grand fan du club de la capitale, il a été interrogé sur le sujet à l’occasion de son passage sur France Bleu. C’est ainsi que Riolo a raconté la fois où il s’est intéressé pour travailler pour le PSG, sans toutefois aller plus loin…
« Je me suis renseigné une seule fois »
« Quelqu’un au PSG a dit qu’un moment j’aurais eu envie de bosser au PSG ? Au PSG, on a dit ça ? Ça me plairait de bosser au PSG ? Non. J’ai dit en rigolant que je voulais être président. (…) Je n’ai jamais essayé de bosser au PSG ? Je me suis renseigné une seule fois quand un pote était à la communication », a d’abord fait savoir Daniel Riolo.
« Ça a été un coup de fil, mais… »
Par la suite, il a ajouté : « Quand il est parti, dans les premières années qataries, j’ai juste posé la question sur le poste. Mais je n’ai jamais dit je veux bosser. Ça a été un coup de fil, mais on ne m’a pas dit non, je n’ai pas demandé à quelqu’un du club, j’ai demandé à quelqu’un en dehors pour savoir ce qu’il fallait faire. Je n’ai pas adressé une demande à quelqu’un du club, jamais de la vie. Je peux le jurer sur n’importe quoi ».