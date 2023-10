Critiquée au PSG, cette star vide son sac

Amadou Diawara

Lors de son passage au PSG, Marco Verratti a enchainé les blessures, ce qui l'a privé d'un très grand nombre de matchs et lui a valu des critiques. Alors qu'il vient de s'engager en faveur d'Al Arabi, l'international italien a tenu à donner une réponse claire à ses détracteurs.

Etincelant sous les couleurs de Pescara en Serie B, Marco Verratti a tapé dans l'œil de la direction du PSG. En effet, le club de la capitale a déboursé environ 12M€ pour s'offrir les services du milieu de terrain italien lors de l'été 2012. Epanoui au PSG, Marco Verratti vient tout juste de changer de club. En effet, le joueur de 30 ans a été poussé vers la sortie lors du dernier mercato estival, et ce, après avoir passé 11 années au Parc des Princes.

Verratti se défend sur ses blessures

Lors de son passage au PSG, Marco Verratti a fait le plus grand bonheur de ses entraineurs et des supporters lorsqu'il était sur le terrain. Toutefois, ces derniers étaient souvent frustrés, puisque l'ancien numéro 6 parisien a enchainé les blessures sous les couleurs rouge et bleu. Par conséquent, Marco Verratti a manqué de nombreux matchs clés au PSG et n'a pas été épargné par les critiques. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe , Marco Verratti a tenu à se défendre concernant ses pépins physiques à répétition.

«À un moment donné, ça se paie»