Cristiano Ronaldo humilie un joueur du PSG, c’est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Régulièrement décevant lorsqu’il est titulaire avec le PSG, Gonçalo Ramos est également toujours devancé par Cristiano Ronaldo en sélection portugaise. Une situation qui ne surprend pas Jérôme Rothen qui voit toujours une grosse différence de niveau entre les deux attaquants, malgré l’âge du quintuple Ballon d’Or.

Recruté pour 80M€ par le PSG et présenté comme l'attaquant qui prendrait la place de Cristiano Ronaldo à la pointe de l'attaque de la sélection du Portugal, Gonçalo Ramos déçoit depuis quelques mois. A tel point qu'il s'est surtout révélé comme un joker de luxe puisque dès qu'il débute, il peine à faire des différences. Par conséquent, Jérôme Rothen comprend que Cristiano Ronaldo n'ait pas encore perdu sa place au profit de Gonçalo Ramos.

Rothen s'inquiète pour Ramos « A chaque fois qu’il joue comme titulaire, on reste tous sur notre faim. Pourquoi ? Car il n’arrive pas à se mettre au niveau de ses coéquipiers. Il n’arrive pas à se mettre au niveau des titulaires habituels. N’allez pas me faire croire que Luis Enrique qui est l’un des plus grands tacticiens au monde demande à Gonçalo Ramos de faire la même chose que Dembélé, Kang-in Lee ou Mayulu en tant que numéro neuf », estime l’ancien joueur du PSG au micro de Rothen s’enflamme sur RMC, avant de poursuivre.