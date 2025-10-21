Coup historique signé Dembélé, c'est le début du calvaire au PSG !

Le 22 septembre dernier, Ousmane Dembélé a soulevé le premier Ballon d'Or de sa carrière au théâtre du Châtelet de Paris. D'après Jean-Pierre Papin, qui a remporté le Graal en 1991, le numéro 10 du PSG va avoir de plus en plus de mal à faire la différence, et ce, parce que ses adversaires ne vont plus défendre de la même manière face à lui.
Auteur d'une saison 2025-2026 titanesque, Ousmane Dembélé a été logiquement récompensé le 22 septembre au théâtre du Châtelet de Paris. En effet, le numéro 10 du PSG a été sacré Ballon d'Or 2025.
Auréolé de son Ballon d'Or, Ousmane Dembélé pourrait vivre un calvaire au cours des prochaines semaines. De retour de blessure, l'attaquant du PSG devrait voir ses adversaires lui donner plus de fil à retordre que d'habitude.
« Le plus dur commence pour lui car quand on est Ballon d’Or, après, il faut assumer. Quand tu as ce trophée, les autres ne te regardent plus de la même manière, ne jouent plus contre toi de la même manière. Et lui ne doit pas changer, qu’il reste le même, aussi efficace et important dans l’équipe », a affirmé Jean-Pierre Papin, le Ballon d'Or 1991, dans des propos rapportés par RMC Sport.