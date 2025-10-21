Coup historique signé Dembélé, c'est le début du calvaire au PSG !

Amadou Diawara

Le 22 septembre dernier, Ousmane Dembélé a soulevé le premier Ballon d'Or de sa carrière au théâtre du Châtelet de Paris. D'après Jean-Pierre Papin, qui a remporté le Graal en 1991, le numéro 10 du PSG va avoir de plus en plus de mal à faire la différence, et ce, parce que ses adversaires ne vont plus défendre de la même manière face à lui.

Auteur d'une saison 2025-2026 titanesque, Ousmane Dembélé a été logiquement récompensé le 22 septembre au théâtre du Châtelet de Paris. En effet, le numéro 10 du PSG a été sacré Ballon d'Or 2025.

PSG : Dembélé est le Ballon d'Or 2025 Auréolé de son Ballon d'Or, Ousmane Dembélé pourrait vivre un calvaire au cours des prochaines semaines. De retour de blessure, l'attaquant du PSG devrait voir ses adversaires lui donner plus de fil à retordre que d'habitude.