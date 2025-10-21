PSG : «Fermez-là», il craque en direct !

Amadou Diawara

Interrogé sur les difficultés de Lucas Chevalier ce lundi, Luis Enrique a fait clairement savoir qu'il ne fallait pas le critiquer. En effet, le coach du PSG a accusé les journalistes d'avoir « tué » Gianluigi Donnarumma, le prédécesseur du Français. Présent dans l'émission l'After Foot dans la soirée, Daniel Riolo a dégoupillé.

Luis Enrique était présent en conférence de presse d'avant-match ce lundi. Alors que le PSG se déplace à Leverkusen ce mardi soir, le coach espagnol s'est lâché sur la situation de Lucas Chevalier, ayant pris la place de Gianlugi Donnarumma dans la cage rouge et bleu lors du dernier mercato estival.

«Il prend les gens pour des crétins» « Quel regard portez-vous sur les débuts de Lucas Chevalier ? Je suis très content de Lucas, pour moi c'est l'une des meilleures options si ce n'est la meilleure. Je suis très content de ses performances. Quand on recrute un joueur, on réfléchit à long terme. Il a montré de la personnalité. Je pense que vous ne vous rappelez pas pendant combien d'années vous avez critiqué Gigio Donnarumma. Pendant quatre ans, vous l'avez « tué » sportivement. Quand tu es gardien du PSG, tu dois apprendre à vivre avec ça. J'aime la personnalité de Lucas, le niveau qu'il affiche. On est très confiants sur le fait qu'il va être très important pour l'équipe pendant des années. L'important est ce que je vais voir de ses performances, et pour moi c'est suffisant », a pesté Luis Enrique, l'entraineur du PSG.