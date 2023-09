Coup dur pour Messi après le PSG

Amadou Diawara

Blessé depuis plusieurs jours, Lionel Messi pourrait manquer la finale de l'US Open Cup de l'Inter Miami ce jeudi. Interrogé sur l'état de santé de son capitaine et numéro 10, Tata Martino a lâché toutes ses vérités. Comme l'a confié l'entraineur argentin, il ne compte pas se précipiter avant de prendre une décision.

Sorti prématurément face à Toronto jeudi dernier, Lionel Messi a manqué le dernier match de l'Inter Miami face à Orlando ce lundi. Actuellement blessée, la Pulga pourrait ne pas participer à la finale de l'US Open Cup entre la franchise de David Beckham et Houston, prévue dans la nuit de mercredi à jeudi.

Road To The Final 🧵⬇️ @opencup pic.twitter.com/JmOWW8auDI — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 25, 2023

Messi est incertain pour la finale de l'US Open Cup

Après le nul entre l'Inter Miami et Orlando (1-1), Tata Martino a donné des nouvelles de Lionel Messi. Et comme l'a confié l'entraineur de la franchise floridienne, il va discuter avec son capitaine et numéro 10 et bien réfléchir avant de prendre la meilleure décision possible pour la finale de l'US Open Cup.

«Je vais lui parler pour voir ce qu'il me dit sur ce qu'il ressent»